La agenda de Milei de esta semana afianzará sus lazos con la derecha internacional: ¿con quién se reunirá?

Francia presenta resistencia a la aplicación del convenio de intercambio comercial de producción agrícola, que fue una de las demandas por la que se movilizaron los sectores agropecuarios contra el presidente Emmanuel Macron, ya que consideran que las normas de producción agrícolas de las naciones sudamericanas "no son homogéneas" con las europeas, y que originarían una "competencia desleal".

Ese mismo día por la tarde, el Presidente volará a Corrientes. Esa será la tercera provincia que visita desde su asunción. Allí será el principal orador de la conferencia "Una Argentina liberal es posible" en el marco del décimo aniversario del un club libertario. "Será una visita muy acotada, pero va a participar del aniversario del Club y regresará para seguir con sus actividades", aseguró el director del club, Ricardo Leconte.

Por lo pronto, no se espera un encuentro con el gobernador local, Gustavo Valdés. "Si no hay agenda es porque el presidente no quiere tener una comunicación oficial con Corrientes”, expresó el mandatario provincial.

El siguiente ítem importante de la agenda presidencial ocurrirá el viernes con la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken. Según la embajada, la agenda del encuentro incluirá "asuntos bilaterales y globales", en la previa de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20 que se realizará los días 21 y 22 de febrero en Río de Janeiro, donde también participará la canciller Diana Mondino.

Antony Blinken.jpg

Luego de ese encuentro, el jefe de Estado tiene previsto viajar a Washington para participar de la Conferencia de la Acción Política Conservadora, en donde se congregarán referentes de la derecha de Estados Unidos, como Donald Trump y Santiago Abascal. Cabe destacar que en noviembre de este año en Estados Unidos se celebrarán nuevas elecciones presidenciales. Trump expresó su deseo de ser candidato. Milei espera con ansías esta contienda electoral que de dar victorioso a Trump lo convertiría en un aliado soñado para el mandatario argentino.

trump milei

Al igual que en ocasiones anteriores, Milei viajará en avión de línea hacia la capital estadounidense acompañado en principio por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, según comentaron las fuentes. También es muy factible que en Estados Unidos se sume el embajador argentino en aquel país, Gerardo Werthein.