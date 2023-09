La amenaza de Javier Milei a reconocido periodista: "Preparate..."

“Según el relato que pude reconstruir de un testigo directo del hecho, Javier Milei lo increpa directamente a Facundo Pastor que iba a cumplir con su tarea periodística esa misma tarde y le dice ‘si soy presidente vas a correr’", detalló Mauro Federico en C5N.

El panelista de Argenzuela añadió: "No solamente se lo dijo, sino en el momento en que se lo estaba diciendo, en las cámaras de seguridad del canal de ese mismo pasillo, se ve con mucha claridad como Milei hace un gesto con la mano (arma apuntando con el dedo)".

La FRASE AMENAZANTE de MILEI a un PERIODISTA: "SI SOY PRESIDENTE, PREPARATE PARA CORRER"

El hecho fue confirmado por el propio Pastor en su programa de La Red: “Ese incidente existió, dos o tres meses atrás, cuando yo hacía un programa a la noche en A24… El incidente existió, es real”, aclaró el periodista.

Y precisó: “Cuando abrí la puerta del estudio Milei estaba ahí, lo saludé, me quitó el saludo y empezó a decirme un montón de cosas, algunas me las voy a reservar porque no vienen al caso. En momento determinado me dijo ‘preparate si llego a ser presidente’”.