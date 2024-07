La insólita promesa de Javier Milei si la inflación llega a cero: "Me arriesgo a..."

"¿Hacemos un MEGA acto el día que la inflación dé 0?", preguntó un libertario, a lo que Milei respondió: "Ganas no me faltarían... es más, me arriesgo a cantar 3 temas", lanzó, obteniendo miles de likes y generando todo tipo de comentarios.

Muchos expresaron mensajes de apoyo a este tuit de forma particular, mientras que otros le sugirieron que "trabaje": "Bastante faltás a eso"; "¿También vas a cantar cuando te quedes sin dólares y tengas que devaluar de nuevo?"; "¿Ganas de encontrar a Loan no te dan?", fueron sólo algunos de los comentarios en detrimento de la iniciativa del Presidente, que no parece alinearse a la realidad de los argentinos.

"Todo roto con Villarruel": aseguran que el Gobierno cortó lazos con la Vicepresidenta

Luego de que Victoria Villarruel lanzara un polémico mensaje en su cuenta de X, se desató una especie de conflicto diplomático con Francia, que pudo ser frenado por Karina Milei. Lo cierto es que la Vicepresidenta, en un intento de apoyar a Enzo Fernández, escribió fuertes palabras en esa red social que no pasaron para nada inadvertidas.

Como era de esperarse, esto trajo un fuerte conflicto a la gestión que encabeza Javier Milei, por el cual la segunda del Presidente quedó en el ojo de la tormenta. Si bien es cierto que, en otras oportunidades, Villarruel ha demostrado no estar completamente de acuerdo en todo con el Gobierno al que representa, esta parecería ser la gota que rebalsó el vaso.

De hecho, en la apertura de "Fuera de Agenda" por C5N, Lautaro Maislin le contó a Daniela Gian y a la audiencia que "la mesa chica" del Gobierno le aseguró que "está todo roto con Villarruel".

"Se cortó sola, ya no es parte del Gobierno, aunque sí por una cuestión institucional sigue siendo la Vicepresidenta", serían las duras frases que lanzan desde la intimidad libertaria.

En este sentido, desde el entorno de la funcionaria aseguran que "le está costando muy cara la idea que se le ocurrió de subirse al tanque que lo llevó al Presidente al Financial Times, no gustó que se le haya ocurrido".

Lo más llamativo entorno a esta polémica es que Villarruel ha fijado el tuit que le ha causado tantos problemas en los últimos días y ni siquiera atinó a borrarlo o desfijarlo, al menos.