La inesperada defensa de Victoria Villarruel a Enzo Fernández: "Ningún país colonialista nos va a..."

Llamativamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó un mensaje en redes sociales que dejó sorprendidos a todos: "Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros", comenzó su inesperado descargo.

"Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir", continuó la segunda de Javier Milei.

Y finalmente, culminó con una fuerte defensa al jugador que está siendo sumamente cuestionado por estas horas: "Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!".

vicky villarruel defiende a enzo.png

Enzo Fernández pidió disculpas tras la polémica por el festejo de la Selección

Una verdadera polémica se desató en las últimas horas, luego de que se viralizara un video en vivo que Enzo Fernández compartió durante los festejos de la Selección Argentina por la obtención de la Copa América 2024.

Al tomar conocimiento del material, Francia advirtió que demandaría a la Asociación de Fútbol Argentino por racismo, por lo que el jugador del Chelsea decidió elevar unas disculpas tras lo sucedido: "Quiero disculparme sinceramente por un video subido a mi Instagram durante las celebraciones de la Selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para estas palabras", comenzó su descargo a través de las historias.

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de Copa América", indicó el ex River, luego de ser tildado de 'racista' por su compañero de club, Wesley Fofana.

Y culminó: "Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias o mi caracter. Verdaderamente, lo siento".

pedido de disculpas de enzo fernandez.jpeg