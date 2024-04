La respuesta de Jorge Fontevecchia a Javier Milei por su celebración de la "quiebra" de Perfil

En las últimas horas disparó contra el dueño de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia y celebró una supuesta pronta quiebra de la empresa de medios.

"Está camino a la quiebra, así que... ¡qué bueno!", se alegró Milei.

La respuesta de Fontevecchia no se hizo esperar.

"Qué fuerte ¿no?, Lo que le podemos decir al Presidente es que no pudo quebrarnos la dictadura militar; no pudo quebrarnos Menem con sus 30 juicios, no pudo quebrarnos el asesinato de José Luis Cabeza; no pudo quebrarnos poniendo cero de pauta oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted", sentenció Fontevecchia.

La destemplada provocación de Milei se dio en el marco de las polémicas declaraciones del diputado Bertie Banegas Lynch sobre la obligatoriedad de la escolarización de los niños

En este contexto, el Presidente trató de bajar el tono a las polémicas declaraciones de su legislador y dijo que fue "una frase absolutamente desafortunada, sacada de contexto por una periodista que vive hablando peste, que lo que quiere es destruir el espacio”.

Tras esto, se puso hablar de las bases de datos y comenta: "Dijeron que nos íbamos a robarnos los datos, cosas que nunca pasó, y sin embargo... no se. El diario de 'tinturelli' usa los datos para mandarte mails por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo la gente de 'tintureli' me lo sigue mandando", y aclara: "''Tinturelli' porque está carmeleado que da miedo, no".

Intentado volver a su relato, vuelve sobre el empresario en cuestión y, entre risas y un silencio sepulcral en el estudio de Neura, revela un grave dato del empresario en cuestión: "Al margen de eso... pero bueno está camino a la quiebra, así que... ¡qué bueno! Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra".