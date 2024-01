La tajante respuesta de Javier Milei al reclamo de actores y las críticas de Adrián Suar

"O ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantener el alto nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente", contrapuso el mandatario en declaraciones a la radio Rock and Pop.

video actores sagai

En particular, le respondió a Adrián Suar por sus críticas contra le Ley Ómnibus: “Podés discrepar, lo que no podés hacer es mentirle a la gente. Él está haciendo al defensa del privilegio. Es interesante porque ponés en una mesa a todos los que viven del privilegio y no están los desnutridos, el 60% de los menores que no les alcanza para comer y son pobres”, sostuvo Milei.

Actores como Ricardo Darín y su hijo Chino Darín, Facundo Arana, Griselda Siciliani, Julio Chávez, César Bordón, Adrián Suar, Julieta Díaz y Mercedes Morán fueron la cara visible de diferentes videos que se difundieron en las redes sociales, donde destacaron que SAGAI "protege los derechos intelectuales de miles de artistas” y “no recibe ningún tipo de aporte económico del Estado”.

“La acción social que hace Sagai acompaña y protege a miles de socias y socios. ¿Por qué destruir algo que funciona bien? El mundo nos reconoce por nuestro cine, por nuestro teatro y por nuestra música. Nuestra industria cultural es superavitaria”, sostienen los artistas.

En el reclamo, los artistas les exigen a los legisladores que “retiren del proyecto el artículo 350, capítulo 2 y 3, referido a Cultura”.