Luis Lacalle Pou cruzó Javier Milei por faltar al Mercosur: "Deberíamos estar todos"

"No solo importa el mensaje, sino que también importa el mensajero", disparó el presidente augurando que era un comentario que tenía que expresar porque sino "no sería el si no lo decía", agregó.

Mercorsur sin Javier Milei

Lacalle Pou Mercosur.mp4 Presidente Lacalle Pou en el Mercosur

"Yo le presto importancia al Mercosur y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos", agregó el mandatario. En ese sentido, agregó la importancia de la unión entre los países del bloque para poder abrirlo, posteriormente, al mundo, sostuvo Lacalle Pou.

Milei fue el único mandatario que no asistió a la 64° cumbre, que se desarrolla en la ciudad paraguaya de Asunción. Además de Lacalle Pou y el anfitrión, Santiago Peña, acudieron el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y su par boliviano, Luis Arce.