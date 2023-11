Milei se le plantó a Macri: "La eliminación del Banco Central no se negocia"

Respecto a las manifestaciones en contra de Macri y Bullrich respecto a qué hacer con el Banco Central, el candidato a presidente consideró que “tenemos diferencias, por eso hemos ido en estructuras distintas”. “Es natural. Ellos me brindaron un apoyo incondicional. Obviamente que no estamos de acuerdo en todo, tenemos el 90% de coincidencia, en algunas cosas no, como la eliminación del Banco Central”, comentó, restándole importancia.

Aunque aseguró con firmeza: “No se negocia en ninguno de los puntos de mi política económica”.

Qué dijo Milei sobre sus diferencias con Macri

milei banco central

Respecto a su relación con Macri, al ser consultado por C5N si el expresidente le había dado consejos, Milei respondió: “No me dio consejos. Lo que hizo fue intermediar para que arregláramos la situación con Bullrich y nos reconciliáramos. La realidad era que los dos teníamos ganas de arreglarnos así que fue algo súper ameno. Él jugó un rol muy importante para acercar a las partes. Además, han tenido una actitud propia de gente humilde y con grandeza”.

Sobre las repercusiones por las declaraciones de Diana Mondino sobre la posible creación de un “mercado de órganos”, Milei se diferenció del pensamiento de la diputada y sostuvo: “No forma parte de nuestra agenda, ni siquiera está en nuestra propuesta de campaña”.

En relación a la obra pública, se expresó sobre su propuesta en caso de ganar el balotaje: “Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada ‘a la chilena’. Las obras de infraestructura en Chile, como verán, son infinitamente mejores que las que tenemos en Argentina, acá lo único que hace es favorecer a los políticos ladrones”.