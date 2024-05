Pedro Sánchez sostuvo que Milei "no está a la altura" y lo diferenció del "gran pueblo argentino"

“Lo que ayer vivimos en Madrid no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos, no habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse, no habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid”, expresó el mandatario español.

El socialista contrapuso que lo dicho por el Presidente “sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia” y cuestionó que “no ha estado a la altura”.

pedro sanchez Pedro Sánchez volvió a criticar al presidente Javier Milei

“España y Argentina son dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan”, insistió Sánchez y recalcó que “entre los gobiernos los afectos son libres pero el respeto es irrenunciable”.

En ese sentido, le pidió a Milei “una rectificación pública” y adelantó que su respuesta “será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que une a España y Argentina”.

“Defender a las instituciones españolas de los insultos y difamaciones de mandatarios extranjeros no entiende de peros. Más allá de la ideología, está la educación y el patriotismo”, expuso Sánchez.

Además, el socialista acusó al líder del Vox, Santiago Abascal, se hacer “una apelación explícita a la violencia política”. “Decir que hay que sacar a patadas y a gorrazos a un gobierno legítimo es antidemocrático y exige una condena rotunda por parte de todas las fuerzas políticas, los medios de comunicación y del conjunto de la sociedad”, expresó.

