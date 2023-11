¿Por qué a Milei no le renovaron la pasantía en el Banco Central? Toda la verdad

"Para mí era disparatado enterarme de eso, con todo lo que él decía del Banco Central. Al principio, descreí. Con el correr de las semanas, les fui preguntando a otras personas, hasta que un economista del PRO me hizo ver que era así", agregó.

"Me lo tomé en serio y les pregunté a las actuales autoridades del Banco Central, pero ellos me dijeron que no sabían. Entonces, me largué a preguntarle al sindicato de bancarios. A fines de septiembre, gremialistas que estaban en aquel momento en el BCRA me confirmaron que ellos mismos lo habían visto, porque ya en aquel momento tenía un pelo llamativo. Entonces lo conté al aire", señaló.

“Personalidad y formación”

Bercovich había informado en aquella ocasión que "Javier Milei hizo una pasantía en el Banco Central siendo joven, a poco de haberse recibido", para luego precisar que lo había hecho “entre el 22 de diciembre de 1992 y el 22 de junio de 1993”, fecha en que su pasantía no le fue renovada.

Y luego señaló las razones por las cuales a aquel joven Milei, el mismo que hoy quiere dinamitarlo, el Central no le renovó la pasantía: “Yo tengo la información de por qué no se la renovaron a él, pero sí a otros. A los que no siguieron, les esgrimieron razones; que, en su caso, tienen que ver con su personalidad y con su formación", explicó Bercovich.

Una personalidad y una formación que, al parecer, ni Roque Fernández, entonces titular de la entidad bajo la presidencia de Carlos Menem y con Domingo Cavallo como ministro de Economía, pudo tolerar.