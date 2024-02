Qué decía Javier Milei del Pacto de San José de Flores

Por empezar el pacto no se "denuncia", sino que se "invoca". Aquí ya tenemos un primer error conceptual. Pero si bien el pacto le confiere a la provincia cierta autonomía para poder darse una moneda y un ejército, no le otorga la posibilidad de escindirse de la Nación. Así lo explicó Carlos Maslatón en X, donde además contó que ya le explicó esto en reiteradas oportunidades al actual presidente: "Lo entendió mal. El Pacto de San José de Flores se invoca, no se puede denunciar. No es una norma del derecho internacional público en sus efectos y naturaleza jurídica. Es una norma de derecho interno, de carácter preconstitucional convertida en cláusula pétrea. Se lo expliqué entonces a Milei, la Provincia puede tener moneda propia pero no se puede secesionar, es parte de la Federación Argentina, aunque se llame Confederación. Pero no hay caso con Milei, no tiene conocimiento de las cosas, tira temas a la marchanta y miente. Nuevamente, la Provincia de Buenos Aires puede emitir su propia moneda y el Banco Provincia hacer las veces de Banco Central. Pero no puede dejar de ser una provincia argentina, salvo poder constituyente revolucionario", sostuvo Maslatón.