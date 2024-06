Javier Milei ratificó a Luis Caputo en Economía: "Nadie le va a tocar el cu..."

"No me importa quién sea, le corto la mano. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo", fue la respuesta que brindó Milei sobre si alguien quería la renuncia del funcionario. Luego aclaró que "el Gabinete es un bloque sólido. Nadie me va a tocar a ningún ministro".

En ese marco, el mandatario confirmó el ingreso al gabinete del expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger: “La idea es que entre al gabinete, estamos definiendo las funciones.Es uno de los economistas más brillantes del planeta”.

De esta forma, Milei aclaró que la eventual llegada de Sturzenegger a otro ministerio no impactará a las labores de Caputo sino que ambos economistas pueden convivir dentro del gabinete. "Pueden convivir, hay un jefe y ese jefe soy yo, que además soy economista", subrayó.

El préstamo al FMI y la inflación en Argentina



Por otro lado, negó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le esté pidiendo a Caputo una devaluación para encarar un nuevo acuerdo por la liberación de fondos. "Es falso que el FMI le esté pidiendo a Caputo devaluar", indicó.

Posteriormente, consideró que está alcanzando otro de los objetivos de su campaña: la baja de la inflación. "En cinco meses, bajamos la inflación del 17000% al 50%", precisó. Y añadió: "Todo lo que tiene que ver con la inflación núcleo, es decir corregida por estacionales y regulados, viene en cero".

"Ya van dos meses donde la evolución del salario le gana a la inflación. Las jubilaciones le ganaron a la inflación", opinó y desarrolló: "En la segunda parte del año vos tenés que ver caer la cantidad de pobres e indigentes. Hay una recuperación. Cuando vos ves indicadores de producción, te empiezan a dar positivo".

Para continuar, su análisis fue que "las tarifas y los precios no son altos, pero los salarios son bajos y eso es porque durante 20 años viviste comiéndote el capital atrás de un populismo absurdo que estimula el consumo y castiga el ahorro, provocando menos inversión".