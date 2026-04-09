Una encuesta asegura que solo 2 de cada 10 argentinos dicen estar mejor desde la asunción de Javier Milei

El AMBA, el sector más castigado: El 75,6% de los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires siente que su economía empeoró o sigue mal. Esto marca una fuerte y evidente diferencia con el Interior del país, donde ese número desciende al 62,3%.

Brecha de género: La recesión económica presenta un impacto diferencial sobre las mujeres. El 70,1% de las encuestadas reporta una situación negativa, frente al 62,1% de los varones.

El golpe en la adultez: La franja etaria con mayor pesimismo es la de 30 a 49 años, donde las valoraciones negativas trepan al 71,8% (posiblemente traccionadas por la pérdida de poder adquisitivo y las responsabilidades familiares). Paradójicamente, el sector más joven (16 a 29 años) es el que conserva mayor optimismo y tolerancia, con un 43,1% de respuestas positivas.