Una encuesta asegura que solo 2 de cada 10 argentinos dicen estar mejor desde la asunción de Javier Milei
Más del 66% percibe que su situación personal empeoró o sigue igual de mal desde la asunción de Javier Milei, según una encuesta de Alaska y Trespuntozero.
El impacto del ajuste y la recesión siguen marcando el pulso en los hogares del país. Una nueva encuesta realizada por las consultoras Alaska y Trespuntozero expuso de manera contundente cómo perciben los ciudadanos su propio bolsillo en comparación con el año pasado.
IMPORTANTE: Con una inopinada decisión de Javier Milei, un feriado coincidirá con el debut de Argentina en el Mundial 2026
Los crudos números de la economía personal
Ante la pregunta directa "Y si tuviera que evaluar su situación económica personal desde que asumió Javier Milei, ¿diría que su situación está...?", los resultados de la muestra arrojaron un escenario de clara insatisfacción y alerta:
-
Más de la mitad de los encuestados (56%) aseguró de forma tajante que su realidad económica está "Peor".
Apenas un 20,6% (es decir, solo 2 de cada 10 argentinos) percibe que su escenario actualmente está "Mejor".
Un 11,2% señaló estar "Igual de bien".
Un 10,4% indicó que se encuentra "Igual de mal".
El 1,8% prefirió la opción "No sabe".
En términos agregados, el bloque de percepciones netamente negativas ("Peor" sumado a "Igual de mal") escala a un preocupante 66,4%. Esta cifra representa más del doble que el bloque positivo ("Mejor" sumado a "Igual de bien"), que apenas logra concentrar el 31,8% de las respuestas.
Cómo impacta la crisis según género, edad y zona geográfica
El detallado desglose sociodemográfico que elaboraron Alaska y Trespuntozero permite observar que el pesimismo no se reparte de manera uniforme. Existen sectores específicos donde el deterioro del nivel de vida caló mucho más hondo:
-
El AMBA, el sector más castigado: El 75,6% de los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires siente que su economía empeoró o sigue mal. Esto marca una fuerte y evidente diferencia con el Interior del país, donde ese número desciende al 62,3%.
Brecha de género: La recesión económica presenta un impacto diferencial sobre las mujeres. El 70,1% de las encuestadas reporta una situación negativa, frente al 62,1% de los varones.
El golpe en la adultez: La franja etaria con mayor pesimismo es la de 30 a 49 años, donde las valoraciones negativas trepan al 71,8% (posiblemente traccionadas por la pérdida de poder adquisitivo y las responsabilidades familiares). Paradójicamente, el sector más joven (16 a 29 años) es el que conserva mayor optimismo y tolerancia, con un 43,1% de respuestas positivas.
Nivel educativo: Quienes solo alcanzaron la educación primaria son los que peor perciben su realidad (74,4% de negatividad), dejando en evidencia que el peso del ajuste y la licuación de ingresos recae con mucha más fuerza sobre los sectores más vulnerables de la pirámide social.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario