Javier Milei recibe a Luis Lacalle Pou en Casa Rosada

De acuerdo a la agenda del Presidente libertario, la reunión bilateral será a las 16, después el mandatario argentino estará presente en el evento que organizan el Congreso Judío Latinoamericano y el Congreso Judío Mundial, con el apoyo de DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y de AMIA, que comienza hoy y que se extenderá hasta mañana.

Luego llegará el momento de los discursos, que estarán a cargo del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; del senador estadounidense Benjamin L. Cardin, que está al frente del Comité de Relaciones Exteriores de ese recinto; de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y del Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Milei, por último.

Para el jueves 18 de julio, el mandatario argentino tiene previsto concurrir al acto central de la comunidad judía, organizado por la AMIA y la DAIA en la calle Pasteur al 600, y que comenzará como cada año a las 9.53 de la mañana, el horario en el que se produjo la voladura del edificio en 1994.

La crítica de Lacalle Pou a Javier Milei

En abril, durante la cena de la Fundación Libertad, ante la presencia de Milei, Lacalle Pou habló de “tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar de la libertad”.

“No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá seguramente casi todos se vayan en auto, duerman calentitos, los hijos estudien, mañana tienen laburo y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a una salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”, reflexionó el jefe de Estado uruguayo con un discurso que contrasta con el relato libertario.

"Si el Mercosur es tan importante acá deberíamos estar todos los presidentes. Para nosotros es importante, por eso estoy acá", dijo Lacalle Pou en clara referencia a la ausencia de su par argentino, Milei, y a las tensiones entre este y el mandatario argentino, Lula da Silva, en su último discurso en el Mercosur.

"No solo importa el mensaje, sino que también importa el mensajero", disparó en su alocución el presidente augurando que era un comentario que tenía que expresar porque sino "no sería el si no lo decía".