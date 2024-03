Javier Milei reconoció sus "diferencias" con Victoria Villarruel

“No estamos peleados. El video que hizo Victoria, después de lo que fue la votación, quedó claro”, dijo el mandatario en LN+, donde además sostuvo que tienen "una excelente relación".

Milei admitió que “no pensamos exactamente igual", aunque consideró que “nuestras diferencias son imperceptibles para la gente”, y agregó: “Nosotros tenemos una excelente relación. Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no. Ese es el trabajo de ella. Habrá hecho la evaluación de costo o beneficio”.

“¿Quién soy yo para meterme en el trabajo de ella?”, preguntó. “El martes nos volvemos a juntar que tenemos reunión de Gabinete”, comentó el libertario.