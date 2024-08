Repudio total a Javier Milei por reírse de un chiste sobre pedofilia: "No es un juego"

Por algún motivo que aún se desconoce, Javier Milei decidió que esa era una broma digna de su investidura y de la seriedad del tema, pero en las redes sociales no le dejaron pasar el "chascarrillo".

RETUIT MILEI TETAZ

Desde la bancada de la Unión Cívica Radical criticaron que Javier Milei "toma con liviandad un delito aberrante como el abuso de menores", y sopesó que "quizás debería hacer una capacitación sobre abuso infantil".

Además, remarcaron que Martín Tetaz "puede defenderse" en caso de ser agraviado, pero "los niños que son abusados no", y el Presidente "debe tener una conducta ejemplar, aunque no le guste".

"Un verdadero bochorno la banalización de un tema tan sensible como el abuso de menores y la pedofilia, utilizando en este caso la figura del diputado Martín Tetaz y que el Presidente se haga eco. Mi repudio y mi solidaridad con las víctimas de este delito", expresó en X el titular de la bancada radical, Rodrigo De Loredo.

La también radical Pamela Verassay, diputada nacional por Mendoza, agregó que "un delito tan aberrante contra menores no puede tomarse en broma. Que sea el Presidente de todos los argentinos el que caiga tan bajo es alarmante", y expresó su solidaridad con Martín Tetaz, que quedó pegado en la foto con Germán Kiczka en Misiones.

"No es un juego, no es un chiste. Además de banalizar un delito aberrante, Javier Milei lo hace hostigando al diputado Martín Tetaz, que ha profundizado el debate sobre cómo financiar el aumento a nuestros jubilados. No a la insensibilidad ni al autoritarismo", agregó desde el bloque de la UCR la diputada bonaerense Dayna Tavela.

Desde la bancada de Unión por la Patria también se escuchó una voz de repudio, si bien el bloque se mantuvo al margen de las internas libertarias expuestas en los últimos días.

"La pedofilia y el abuso sexual a las infancias convive en nuestra sociedad todos los días. Así lo demuestra la situación del diputado libertario Germán Kiczka", escribió en X este lunes Mónica Macha, diputada por la provincia de Buenos Aires.

"Tenemos un presidente que se burla de las niñeces que sufren esta agresión sexual, que pena y que vergüenza", sentenció Macha, que además preside la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados.

Sin la diplomacia que espera de un funcionario público -porque, a diferencia de otros, él no lo es- Juan Grabois le contestó el "RT" a Milei con dureza: "Si hay algo con lo que no da joder es con esto. Estás enfermo, Javier. Por favor, cuando te internes llevatela a Villarruel".