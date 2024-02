Se viene la "colonización" definitiva del gobierno por parte del PRO, anunció Patricia Bullrich

“Se viene un nuevo rediseño político… Lo que se viene es una coalición entre el PRO y LLA. La idea es la que tiene que regir y no las estructuras políticas. Estamos caminando juntos”, expresó la titular de la cartera de Seguridad en el sentido de “homogeneizar” políticamente a un gobierno que en muchos sentidos parece ir a la deriva.

En entrevista televisiva, Bullrich dijo “yo empujo para ese lado, sin duda para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que, otra vez, el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”, agregó.

Asimismo, señaló que todavía “hay muchos nombramientos que faltan” en el gabinete nacional, añadiendo que es necesario "avanzar territorialmente sobre espacios que están dominados por gente que intentan destruir al Gobierno desde dentro”.

Así se refirió a las corrientes con las que Milei estableció alianzas, como el denominado cordobesismo de Juan Schiaretti -a cambio de varios nombramientos claves en el Ejecutivo-, y que terminaron “traicionando” las expectativas del mandatario cuando no respaldaron en su totalidad el proyecto de Ley Ómnibus.

“Hubo mucho tiempo en el que se trabajó sobre la Ley y quizás se puso la prioridad ahí; pero creo que hay una conciencia clara de que es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir al Gobierno desde adentro”, precisó Bullrich.

Y agregó: “Los funcionarios que responden al gobernador de Córdoba o que son parte del proyecto de Córdoba, si están con el Gobierno tienen que estar con el gobierno. Si no, tiene que estar al lado del gobernador de Córdoba. No pueden ser oposición y oficialismo al mismo tiempo”, subrayó la ministra.

Y apuntó contra el gobernador Martín Llaryora, de quien dijo que “es una persona que se comprometió a votar determinados cambios y no los votó… No se puede estar en la misa y en la procesión”, dijo también sobre el director de la Anses, Osvaldo Giordano, exfuncionario de Schiaretti que responde políticamente al mandatario cordobés.

Sostuvo que “el Gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos, es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa”, explicando así el eventual desembarco de referentes del PRO en el Ejecutivo Nacional, ya que dentro de ese partido se “alinearon todos y del primero al último votaron a favor de la ley. Nos alineamos, votamos un cambio”, sentenció.

Finalmente, Bullrich criticó a la diputada y excandidata a gobernadora bonaerense por LLA, Carolina Píparo, porque “votó en contra de un artículo”, y al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, al advertir: “No sé si Scioli está alineado. Hace muchos años que viene practicando una idea muy diferente” a las enarboladas por el libertario.