Javier Milei sigue con su cruzada anti Estado: prometió cerrar el INCAA

"Toda la mentira que están armando ese grupo de actores, muy alineados con el kirchnerismo… Dicen hablar de derechos y en realidad de lo que hablan es de privilegios", comenzó su habitual diatriba Milei y siguió. “Nosotros no estamos en contra de los derechos, nosotros estamos en contra de los privilegios. Cuando empezás a rascar, encontrás que esos actores o artistas cobran fortunas del estado”.

Enseguida y en su salsa, Etchecopar le preguntó: “¿Vas a hacer una auditoría del INCAA?” dandole el pie a Milei para seguir con sus efectistas promesas.

"Lo vamos a cerrar, igual que la Televisión Pública, igual que Télam", sentenció el candidato de La Libertad Avanza.

Etchecopar aseguró entonces que esas instituciones “siempre fueron del que ganaban las elecciones”. Milei volvió sobre eso y amplió: “Ese es el primer punto, el segundo es que genera déficit. Si genera déficit, es porque vos no generás (SIC) un producto apetecible para el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendrías que quebrar. Y si no quiebra, es porque justamente está financiada por un subsidio, por eso de alguna manera alguien lo tiene que pagar”.

Y remató: “¿De dónde sale eso? De los impuestos".