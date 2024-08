Javier Milei suspendió su viaje a México

Si bien este lunes por la mañana desde el entorno del presidente habían confirmado la presencia de Milei en México y adelantaron que era posible que viajara el jueves por la noche, pero la interna en el Gobierno entre su hermana y Santiago Caputo, y las tensiones con Victoria Villarruel parece que lo hicieron cambiar de opinión.

En este contexto, la periodista de C5N Estefanía Pozzo agregó: "Milei prefiere disertar en la Bolsa de Rosario, un lugar clave en medio de los reclamos del sector agropecuario. Están en medio de una conciliación obligatoria, decretado por la Secretaría de Trabajo, por el paro de los aceiteros y mucha atención con la cerealeras. Justo en un momento en el que el Banco Central está rogando por dólares".

Victoria Villarruel canceló su viaje a Mendoza tras el desplante de Javier Milei

Victoria Villarruel suspendió su viaje a la provincia de Mendoza, donde iba a participar de un homenaje del 174° aniversario de la muerte del General José de San Martín, por problemas de salud.

Según informó Ámbito.com, la vicepresidenta se levantó con "presión baja" por lo que "prefirió no viajar". Por otro lado, el resto de la comitiva - integrada por el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el secretario Parlamentario, Agustín Gustinian - si voló a Mendoza.

Villarruel tenía previsto llegar esta mañana a la capital mendocina para encabezar una agenda propia con eje en los homenajes al Libertador y posibles reuniones. Sin embargo, en las primeras horas de este sábado, decidió cancelar su visita. La Vicepresidenta iba a ser recibida por el gobernador Alfredo Cornejo.

No es la primera vez que Villarruel cancela un acto por motivos de salud. El pasado 9 de julio, lo mismo ocurrió para la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán, cuando se ausentó tras alegar tener una "fuerte gripe".

La ausencia de Villarruel en el acto de las FFAA

Este viernes, el presidente Javier Milei encabezó el acto de entrega de los despachos y sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas, en un acto que estuvo signado por la ausencia de la vicepresidenta, de quien se esperaba una participación.

En el entorno de la Vicepresidenta explicaron que no recibió invitación al evento, aunque ella sí quería estar. Al no tener una convocatoria formal, la dirigente decidió no asistir. Según detallaron, “le hubiese encantado estar acompañando como siempre a las FFAA”, pero Presidencia se encargó de las invitaciones y el Ministerio de Defensa no la invitó, aclararon. “Lamenta no poder acompañar a los camaradas de su padre y abuelo”, insistieron.