Tras el faltazo de Javier Milei, la UIA pidió al futuro gobierno "señales claras" y "anuncios" para el sector

milei villarruel.jpg

"Argentina tiene una industria con voluntad de hacer. Estamos ansiosos de ver desarrollar un programa. Queremos a la industria adentro, no queremos que se quede afuera y no vamos a dejar de decir lo que pensamos", advirtió Funes de Rioja ante la mirada de Francos.

El titular de la UIA citó a Carlos Pellegrini al señalar que "todo país debe aspirar a dar desarrollo a su industria nacional, porque es la base de su riqueza, de su poder y de su estabilidad", y avisó que "en cuanto sea posible, nosotros queremos que la industria crezca".

Más temprano, al iniciar la jornada, el titular de la UIA había sostenido en declaraciones a la prensa que "estamos en una situación sin reservas y sin dólares; vamos a pasar momentos difíciles, como dijo el presidente (Javier Milei)".

Funes de rioja.jpg

La 29° Conferencia Industrial se realizó en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de gobernadores electos y de los futuros ministros del Interior, Guillermo Francos y de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, entre otros.

Al hablar con la prensa durante la mañana, Funes de Rioja señaló que "ya está habiendo recesión y se va a pronunciar. Los problemas continuarán hasta que empiece a haber dólares, divisas".

También se refirió al vínculo con los sindicatos y puntualizó que "en el sector privado industrial tenemos un diálogo con los gremios, que entienden que si uno no tiene materia prima o no tiene determinados insumos, no puede producir".

Asimismo, en relación con posibles parates en las fábricas, dijo que "han empezado, pero no son generalizados. Entre enero y los primeros días de febrero siempre hay cortes de producción por mantenimiento y vacaciones del personal".

actividad industrial

Sobre el cierre de la Secretaría de Comercio, Funes de Rioja comentó que "nosotros nunca estuvimos de acuerdo con los controles de precios, porque creemos que la economía tiene que ser transparente, dinámica y tiene que reflejar los costos".

Por último, se manifestó en favor de una "modernización laboral", al afirmar que "nosotros queremos adaptación a las nuevas realidades laborales. Tenemos una ley de contrato de trabajo de los años 70 y convenios colectivos que no responden a la dinámica actual".

"Nosotros -continuó- nos hemos podido sentar con los sindicatos y no tenemos problemas. Ahora, hay otros sectores que sí los tienen. Multas, juicios laborales que terminan con la pequeña empresa y con el empleo blanco y una montaña de informalidad laboral que no queremos".

Y concluyó Funes: "Entonces, todas esas cosas hay que hacer. ¿Es contra alguien? No. Es a favor de un país que se pueda desarrollar, que pueda crecer con más inversión y más empleo de calidad".