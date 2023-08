Tras las acusaciones de Javier Milei, Patricia Bullrich defendió a su marido

"Quienes lo conocen saben que es una persona absolutamente transparente, que no se mete en política. Acusarlo de haber sido responsable de lo que pasó en la AMIA el día del acto es una injusticia”, aseveró la dirigente del PRO en diálogo con Radio Mitre. No es tan cierto que Yanco "no se mete en política" ya que recibe distintos aportes por parte del Gobierno de la Ciudad a sus tres emprendimientos y es empleado de la Legislatura porteña.

guillermo yanco

Las acusaciones realizadas por el dirigente de La Libertad Avanza tocó una fibra íntima en la imperturbable Patricia Bullrich: “No hay ninguna razón (de parte de Milei) para haber cambiado la actitud que tenía conmigo, de convivencia democrática. Yo voy a seguir teniendo la misma actitud, pero lo que le está haciendo a mi marido de acusarlo es una total y absoluta falta de ética. No se puede acusar a las personas que nada tienen que ver con la política”, sostuvo.

Además, aclaró que a Yanco “le duele mucho” lo que dijo Milei, e insistió: “Pero no sé, que siga atacando... Yo no tengo nada por qué atacarlo, es una discusión donde discutimos políticas y no cosas personales; y mucho menos lo que está haciendo Guillermo, una total injusticia”.

Los vínculos políticos del marido de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco

Embed