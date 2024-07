Javier Milei y Emmanuel Macron hablaron sobre el "desafortunado" tuit de Victoria Villarruel contra Francia

Días atrás, Villarruel había expresado en sus redes sociales, el apoyo al futbolista de la Selección Argentina, Enzo Fernández, luego que saliera a la luz un video donde los jugadores celebraban con una canción con una frase considerada racista la obtención de la Copa América 2024.

"Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!", fue el mensaje publicado por la vicepresidenta que desencadenó en un conflicto en el interior de La Libertad Avanza y que motivó el pedido de disculpas de la hermana del Presidente en la embajada francesa.

macron milei El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el mandatario francés Emmanuel Macron.

El Jefe de Estado llegó a las 6:11 hora argentina a la sede del gobierno francés, lugar donde fue recibido por el presidente europeo. Bajó del vehículo oficial y se saludaron estrechándose la mano. Tras las fotos de rigor, ingresaron al edificio.

Además de su hermana y secretaria General de la presidencia, del encuentro también formaron parte el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y el embajador argentino ante EEUU, Gerardo Werthein.

Qué dijo Javier Milei sobre el posteo de Victoria Villarruel

En medio de la polémica por el posteo de la vicepresidenta, el propio Milei habló del episodio: "No fue un tuit feliz. No podés, por una cuestión deportiva, generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero, ya está, ya lo arregló Kari (...) No podés hacer esa mezcla".

Y concluyó: "Ya está, cosas que pasan... Nosotros tenemos diferencias, ¿cuál es el problema? Sigamos para adelante. ¿Qué, le tengo que contar las costillas? Seguramente hay cosas que yo hago que a ella no le gustan. En el 95% de las cosas vamos para el mismo lado".