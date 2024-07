Joe Biden dio positivo de COVID-19 y canceló un acto de campaña

Biden llegó al aeropuerto de Las Vegas en su limusina presidencial negra, conocida popularmente como "The Beast" (La Bestia). Al salir del vehículo, levantó el pulgar de una de sus manos en señal de aprobación, mirando a los periodistas que lo esperaban. Preguntado por los periodistas sobre cómo se sentía, Biden dijo: "Me siento bien". A continuación, el presidente, que no llevaba barbijo, subió las escaleras que lo llevaban al avión presidencial Air Force One, con el que se desplazó a su vivienda del estado de Delaware para permanecer en aislamiento.