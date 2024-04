Jorge Lanata en C5N: "Milei tendría que tener menos Twitter y más calle"

Lanata hizo un análisis del recorrido de Milei y le dio un particular consejo: “Milei pasó en un período muy corto de ser panelista a ser presidente de la Nación y muchas veces da la sensación de que todavía vive en Twitter y Twitter no es la vida, es un microclima. Si quiere saber de qué va la vida, debería tener menos Twitter y más calle”.

El conductor explicó por qué decidió llevar a la Justicia al mandatario: “No es lo mismo que te acusen de algo a que te critiquen. Nosotros cuando hacemos una denuncia es porque tenemos como probarlo, no es que me cayó mal el peinado de Milei y le digo cualquier barbaridad. Ese mismo fairplay debe ser observado por los políticos. No puede ser que porque sea Presidente pueda decir cualquier barbaridad”.

Jorge Lanata compartió su visión actual periodismo y la política y cerró con una frase categórica: “Yo estoy viendo en el periodismo más oficialismo del que me gustaría. También tiene que ver con que del otro lado no hay nada: el PRO quedó fagocitado por Milei, el radicalismo no existe y el kirchnerismo está discutiendo la sucesión de Cristina. En este panorama veo mucho oficialismo instantáneo, mucho mileísta de la última hora. A Milei alguien le tiene que contar que es Presidente, que todavía nose dio cuenta”.

Lanata en C5N