Más de 300 mil chicos volvieron a las aulas en la Ciudad: Jorge Macri celebró el inicio en fecha

Asimismo, la propuesta incorpora un enfoque socioemocional y promueve una mayor articulación con las familias, consideradas actores centrales en el proceso educativo. La apuesta oficial busca consolidar bases sólidas en los primeros años de escolaridad y mejorar los resultados académicos a largo plazo.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires el panorama es distinto: gremios docentes anunciaron un paro para el día de inicio de clases, lo que vuelve a evidenciar las diferencias en el escenario educativo entre jurisdicciones. En la Ciudad, en cambio, el ciclo lectivo comenzó según lo previsto, con las aulas nuevamente llenas y la expectativa puesta en un año completo de actividad escolar.