Más de 300 mil chicos volvieron a las aulas en la Ciudad: Jorge Macri celebró el inicio en fecha
Con el comienzo del ciclo lectivo 2026 para Inicial y Primaria, el Gobierno porteño destacó el cumplimiento del calendario y la meta de 190 días de clases.
Este miércoles marcó el regreso a clases para miles de familias en la Ciudad de Buenos Aires. El ciclo lectivo 2026 comenzó oficialmente para los niveles Inicial y Primaria, con un total de 335.674 estudiantes que retomaron la rutina escolar en los distintos barrios porteños. La apertura también se concretó en Mendoza y Neuquén, en línea con el cronograma educativo establecido a nivel nacional.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, puso el foco en la importancia de respetar el calendario y garantizar la cantidad de días de cursada previstos. “Por tercer año consecutivo empezamos el año cuando nos lo habíamos planteado”, subrayó al referirse a la planificación oficial. La frase funcionó como eje del mensaje político, en un contexto donde el cumplimiento del calendario escolar suele ser motivo de debate.
Macri reforzó su postura al destacar la relevancia de la presencialidad: “Cada día cuenta, cada día tiene que hacer la diferencia en los niños. La escuela es ese lugar donde se construye ese lugar para aprender, crecer y ser libre porque necesitan tiempo, constancia y presencialidad. Por eso empezar la escuela es tan importante para nosotros”. De esta manera, el mandatario insistió en la necesidad de sostener los 190 días de clase proyectados para el año.
En términos numéricos, el sistema educativo porteño moviliza una estructura considerable. Del total de alumnos, 84.336 corresponden al nivel inicial y 251.338 al nivel primario. El regreso a las aulas implica además el trabajo de aproximadamente 45.000 docentes distribuidos en 1.700 establecimientos educativos de gestión estatal y privada.
El inicio del ciclo trae consigo una novedad curricular relevante: la implementación de un nuevo diseño pedagógico para jardín maternal y sala de 3 años. Esta actualización apunta a acompañar los cambios sociales y tecnológicos de los últimos años, fortaleciendo los aprendizajes fundamentales desde edades tempranas, con especial énfasis en lengua y matemática.
Asimismo, la propuesta incorpora un enfoque socioemocional y promueve una mayor articulación con las familias, consideradas actores centrales en el proceso educativo. La apuesta oficial busca consolidar bases sólidas en los primeros años de escolaridad y mejorar los resultados académicos a largo plazo.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires el panorama es distinto: gremios docentes anunciaron un paro para el día de inicio de clases, lo que vuelve a evidenciar las diferencias en el escenario educativo entre jurisdicciones. En la Ciudad, en cambio, el ciclo lectivo comenzó según lo previsto, con las aulas nuevamente llenas y la expectativa puesta en un año completo de actividad escolar.
