Jorge Macri envió a la Legislatura un proyecto para endurecer las penas a los trapitos

EL ESPACIO PÚBLICO ES DE LOS VECINOS, NO DE LAS MAFIAS No vamos a permitir que ninguna persona sea rehén de estos delincuentes que se creen dueños de la calle. Dijimos que íbamos a ordenar el espacio público y cumplimos: avanzamos contra los piquetes y los manteros. Ahora vamos por la mafia de los trapitos. Presenté un proyecto en la Legislatura para endurecer las penas: hasta 45 días de arresto para quienes extorsionen a los vecinos. Siempre del lado de las personas de bien y de los que quieren trabajar sin joder a otros.

