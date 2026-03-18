Jorge Macri presentó una línea de créditos hipotecarios para la clase media con tasa subsidiada

Otra fuente de financiamiento para esta nueva línea de créditos con subvención de la Ciudad serán los dividendos del Banco Ciudad.

El crédito permite financiar hasta el 75% del valor de venta de la vivienda y hasta un monto máximo de 100 millones de pesos. Y está destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos: el valor del metro cuadrado no debe superar los 2.800 dólares.

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La cuota de entrada al crédito no va a superar el 25% de los ingresos del hogar, para que sea una oportunidad de progreso y no una carga insostenible.

Así, por cada 10 millones de pesos solicitados a un plazo de 20 años, la cuota inicial será de 80.600 pesos, requiriendo ingresos familiares mensuales desde los 322 mil pesos. Aquellos que busquen alcanzar el monto máximo de 100 millones de pesos, deberán acreditar ingresos desde 3.222.000 pesos, con una cuota inicial de 806.600 pesos.

También cambia la forma de calificar: ahora los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. La línea está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.