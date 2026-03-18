Jorge Macri presentó una línea de créditos hipotecarios para la clase media con tasa subsidiada
Jorge Macri anunció que desviarán fondos del Instituto de Vivienda que se usaban en villas y asentamientos para subsidiar 2 puntos de la tasa de interés de los créditos hipotecarios a la clase media.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó este miércoles una nueva línea de créditos hipotecarios para acceder a la primera vivienda orientada a la clase media con una tasa de interés subvencionada por la Ciudad. "Tener la casa propia, ese sueño que se fue postergando, va a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad", prometió Macri durante el anuncio.
Y explicó: “Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y además, generó una profunda injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia".
Esta nueva línea de créditos pone el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler. "Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad. Que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa”, agregó el Jefe de Gobierno porteño.
A partir de ahora los fondos del Instituto de Vivienda que eran destinados a las villas van a dirigirse exclusivamente a financiar los créditos. Mientras hoy en el mercado la tasa está alrededor del 9,5%, en la Ciudad será 7,5% + UVAs: el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos para que miles de familias puedan dar el paso.
“Al mismo tiempo, vamos a concesionar nuestros medios públicos de comunicación y redirigir esos recursos con el mismo objetivo”, agregó Macri en conferencia de prensa. Durante el acto de presentación Macri estuvo acompañado por el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo; y la legisladora Rocío Figueroa.
Otra fuente de financiamiento para esta nueva línea de créditos con subvención de la Ciudad serán los dividendos del Banco Ciudad.
El crédito permite financiar hasta el 75% del valor de venta de la vivienda y hasta un monto máximo de 100 millones de pesos. Y está destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos: el valor del metro cuadrado no debe superar los 2.800 dólares.
La cuota de entrada al crédito no va a superar el 25% de los ingresos del hogar, para que sea una oportunidad de progreso y no una carga insostenible.
Así, por cada 10 millones de pesos solicitados a un plazo de 20 años, la cuota inicial será de 80.600 pesos, requiriendo ingresos familiares mensuales desde los 322 mil pesos. Aquellos que busquen alcanzar el monto máximo de 100 millones de pesos, deberán acreditar ingresos desde 3.222.000 pesos, con una cuota inicial de 806.600 pesos.
También cambia la forma de calificar: ahora los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. La línea está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.
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