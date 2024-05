Jorge Macri informó que quedan 14 heridos en código rojo por el choque de trenes

“Por 48 horas hay que estarles encima porque puede haber secuelas no evidentes por el golpe. Están bien atendidos, casi todos en hospitales de la Ciudad”, dijo el mandatario porteño.

En ese marco, destacó el trabajo del personal de Bomberos y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). “Esto podría haber sido mucho más grave si en lugar de 30 minutos, hubiésemos tardado una hora y media, quizás uno no hubiese tenido tanta suerte. Es el concepto de estar preparados para momentos críticos, tener personal calificado, se demostró el profesionalismo de todos”, agregó.

Los detalles del incidente

Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), también se apersonó en el lugar del descarrilamiento. Allí, el médico brindó todos los detalles sobre la atención de los heridos.

"No tenemos víctimas fatales", confirmó rápidamente Crescenti. Además, el titular del SAME aseguró que "los perros han peinado el vagón" más comprometido en el choque y aseguró que "no queda absolutamente nadie" en el área.

El fuerte operativo desplegado incluyó el trabajo de "60 ambulancias, 6 motos, 2 helicópteros, 2 unidades de triage y oxigenación", detalló Crescenti. En total, el médico confirmó que "60 personas fueron evaluadas" de las cuales "30 eran código rojo" y ya fueron trasladados a los distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad.

Según Macri, la evacuación se llevó a cabo en "poco más de 40 minutos".

El director del SAME confirmó que "hay menores" involucrados en el incidente. "Están bien, están con su padre y no han sufrido ningún tipo de lesiones", agregó.