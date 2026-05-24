Fiesta por el Obelisco: más de 200 mil personas celebraron sus 90 años
La Ciudad organizó una mega fiesta en la avenida Corrientes para celebrar los 90 años del Obelisco. Hubo shows, mapping 3D y música hasta la madrugada.
El Obelisco de Buenos Aires alcanzó sus nueve décadas de historia y la Ciudad organizó un festejo inolvidable. Una multitudinaria fiesta sobre la emblemática avenida Corrientes combinó arte, vanguardia y espectáculos hasta la madrugada, transformando el clásico centro porteño en una verdadera máquina del tiempo con un viaje emotivo rumbo a 1936.
Los grandes festejos en Buenos Aires y la presencia de Jorge Macri
Más de 200 mil personas desbordaron la zona, colmando pizzerías, teatros y bares en un gran polo gastronómico y cultural a cielo abierto bajo el exitoso programa “Corrientes 24 horas”. Al caer la noche, la imponente estructura sirvió de pantalla para un impactante espectáculo de mapping interactivo en 3D. Las proyecciones repasaron la historia del monumento inaugurado el 23 de mayo de 1936, con la musicalización estelar de la Orquesta de Cámara Mahler en vivo.
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"Es una alegría enorme poder celebrar los 90 años del Obelisco, el símbolo de Buenos Aires, hoy renovado con su mirador. Es un reflejo de la Ciudad que somos y queremos: diversa, abierta, vibrante y cultural" , destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien asistió acompañado por su esposa y diversos funcionarios de su gabinete.
La emotiva y vibrante jornada contó con seis estructuras a lo largo de la calle que representaron distintas épocas históricas de la vida cultural porteña. Además, reconocidas figuras del espectáculo nacional como Mirtha Legrand se sumaron a los saludos recordando con emoción el día de la inauguración original. El gran cierre del festival sobre la avenida Corrientes estuvo a cargo de bandas de rock nacional contemporáneo y DJs que hicieron bailar a toda la multitud congregada en el asfalto.
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