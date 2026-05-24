Fiesta por el Obelisco: más de 200 mil personas celebraron sus 90 años

La emotiva y vibrante jornada contó con seis estructuras a lo largo de la calle que representaron distintas épocas históricas de la vida cultural porteña. Además, reconocidas figuras del espectáculo nacional como Mirtha Legrand se sumaron a los saludos recordando con emoción el día de la inauguración original. El gran cierre del festival sobre la avenida Corrientes estuvo a cargo de bandas de rock nacional contemporáneo y DJs que hicieron bailar a toda la multitud congregada en el asfalto.