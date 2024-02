Jorge Macri le descontará el día a docentes que paren

"Como es un paro fuera de lo legal, a quienes adhieran les vamos a descontar la jornada. El que no va a trabajar no cobra, es un paro que es ilegal", sostuvo Macri en declaraciones radiales y agregó: "De los 17 gremios que hay en la Ciudad, solo uno dice que va a adherir al paro, por lo que no debería haber problemas en el inicio del ciclo lectivo".