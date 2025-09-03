Martín Menem descalificó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico al Congreso: la respuesta de los periodistas
El titular de Diputados intentó restar importancia a la intervención de los periodistas en la Comisión de Libertad de Expresión, pero fue cruzado sin filtro.
Este martes, Jorge Rial y Mauro Federico volvieron a poner en aprietos al Gobierno tras declarar en el Congreso en el marco del conocido como “caso Spagnuolo”. Ambos periodistas, que difundieron los audios comprometedores para Karina Milei y otros funcionarios libertarios, se presentaron ante la Comisión de Libertad de Expresión y realizaron fuertes discursos contra los intentos de censura y el hostigamiento oficial.
Sin embargo, la reacción no tardó en llegar. Martín Menem publicó en su cuenta de X un extenso comunicado con tono despectivo, intentando relativizar la trascendencia del encuentro y cuestionando a quienes lo protagonizaron.
El comunicado de Martín Menem
El tuit comienza diciendo: “VISITA DE PERIODISTAS A LA HCDN. Ante las imprecisiones informativas en relación al carácter de la reunión del día de ayer celebrada en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación a la cual concurrieron periodistas y otros invitados, se debe aclarar que NO SE TRATÓ DE UNA REUNIÓN DE COMISIÓN, sino de un encuentro informal, como tantos otros que se efectúan por pedido de algún legislador, quienes suelen solicitar la facilitación de un espacio físico para diversos fines".
Y agrega: "No hubo citación reglamentaria, no contó con el soporte administrativo de los empleados de la Dirección de Comisiones, no incluyó proyectos ni temario bajo debate parlamentario, ni concluyó con dictamen o resolución de ningún tipo. Entendemos la necesidad de cobrar protagonismo por parte de algunos actores que añoran antiguos privilegios que hoy no se “pautan” y que, con desconocimiento o mala intención, pretenden invocar representaciones que no invisten o asignarle el rótulo de reunión de comisión a un evento con finalidad política o de promoción mediática que no reviste formalidad reglamentaria alguna”, escribió el presidente de la Cámara de Diputados.
La respuesta de Jorge Rial y Mauro Federico
La publicación fue leída como una provocación y generó inmediatas respuestas. En el programa "Argenzuela" (C5N), Rial y Federico salieron al cruce de Menem con durísimas palabras. Rial advirtió: “Primero, no vas a lograr bajo ningún punto de vista ni censurarnos ni callarnos y vamos a hablar todo lo que queramos con las pruebas en las manos. Ni tampoco Martín Menem vas a lograr que nos olvidemos que el apellido que llevás es sinónimo de corrupción en este país, eso no lo podés evitar ni negando la realidad”.
Y fue más allá: “Sos parte de una casta corrupta en este país y Lule Menem está metido en esto y vos tenés otras causas”. Mauro Federico también lo fulminó: “Menem: de trabajo parlamentario aparentemente tenés poco y aprendiste menos”.
Por su parte, el periodista Diego Brancatelli, presente en el debate, agregó: “Claramente le entró la bala”, en referencia a la reacción del dirigente libertario.
