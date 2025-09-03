Martín Menem descalificó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico al Congreso: la respuesta de los periodistas

La respuesta de Jorge Rial y Mauro Federico

La publicación fue leída como una provocación y generó inmediatas respuestas. En el programa "Argenzuela" (C5N), Rial y Federico salieron al cruce de Menem con durísimas palabras. Rial advirtió: “Primero, no vas a lograr bajo ningún punto de vista ni censurarnos ni callarnos y vamos a hablar todo lo que queramos con las pruebas en las manos. Ni tampoco Martín Menem vas a lograr que nos olvidemos que el apellido que llevás es sinónimo de corrupción en este país, eso no lo podés evitar ni negando la realidad”.

Y fue más allá: “Sos parte de una casta corrupta en este país y Lule Menem está metido en esto y vos tenés otras causas”. Mauro Federico también lo fulminó: “Menem: de trabajo parlamentario aparentemente tenés poco y aprendiste menos”.

Por su parte, el periodista Diego Brancatelli, presente en el debate, agregó: “Claramente le entró la bala”, en referencia a la reacción del dirigente libertario.

rial contra menem