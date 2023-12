Bomba de Jorge Rial confirmando que Jonatan Viale está afuera de La Nación+: qué pasó

En la mañana de este jueves, Jorge Rial reveló una bomba en Argenzuela por Radio 10: Jonatan Viale se va de La Nación +. Lo cierto es que, aunque todavía no hay demasiada información al respecto, el conductor radial y televisivo indicó que fuentes del diario aseguraron que "el directorio" no lo quería más y por eso no le renovaron el contrato.