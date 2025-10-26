En medio del narcoescándalo fue a votar José Luis Espert: "No voy a hacer declaraciones"

Tras bajar su candidatura por los lazos con el supuesto narcotraficante Fred Machado el que fuera primer candidato de LLA concurrió a votar en la escuela Holy Cross, en Beccar. Su foto figura en las boletas, sin embargo no es ya candidato y fue reemplazado por Diego Santilli. En medio de este escándalo evitó hacer cualquier tipo de declaración a la prensa y esquivó preguntas durante su paso por las urnas.