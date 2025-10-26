Votó Juan Grabois: "En este día los dirigentes tenemos que escuchar más y hablar menos"
El candidato a diputado de Fuerza Patria habló con la prensa tras emitir su voto en una escuela de Vicente López.
Juan Grabois emitió su voto este domingo en la Escuela Secundaria Nº6 de Vicente López y reflexionó sobre el país que se viene tras las Elecciones Legislativas 2025.
"Arranqué el día escribiendo, pensando qué vamos a hacer a partir de mañana. Como no sé bien los límites de la veda, voy a tratar de respetar el reglamento a rajatabla. Les agradezco por haberme acompañado, espero que a partir de mañana tengamos una Argentina más humana", expresó ante la prensa tras emitir su voto.
Y agregó: "Y que a estos chicos que aparecen en las placas, que fueron detenidos desaparecidos, se honre su derecho a la memoria. Nosotros creemos en los derechos humanos, en la justicia social, por eso hacemos lo que hacemos y lo mejor que podemos".
En otro tramo de la entrevista, el dirigente social destacó el valor democrático de la jornada: "Ni en la victoria hay que ser triunfalista ni en la derrota perder la templanza. Para mí es un día muy lindo, porque es democrático y donde los dirigentes tenemos que escuchar más y hablar menos, lo que nos dice el pueblo a través de las urnas".
"En este momento me toca, por segunda vez, ser candidato, pero por primera vez ser candidato expectable, así que es un poco raro para mí también", comentó.
Por último, Juan Grabois se refirió a la denuncia que llevó adelante contra José Luis Espert, que renunció a su lugar en la lista de La Libertad Avanza (LLA) por su vínculo con el empresario narco Fred Machado: "A mí me tocó un combate particular con la narcopolítica, que creo que fue importante para trazar un límite. En la democracia hay cosas que son muy feas, como el odio y la crueldad; otras que son horribles, como la corrupción, pero la narcopolítica es el borde del abismo".
"Si eso entra y se apodera de la Argentina, no hay retorno. Ese aporte pudimos hacer, además de nuestras ideas y convicciones", afirmó.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que "los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicios" y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) "publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente".
Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas
En el marco del calendario electoral de este año, el domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional: los argentinos eligen 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
