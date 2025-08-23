Coimas: Guillermo Francos afirmó que Karina Milei es atacada de manera "salvaje e injusta"

guillermo francos coimas Guillermo Francos.

“No le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso; tendría que ser procesado y sentenciado”, dijo Francos.

“El Gobierno prefiere no entrometerse y esperar que la Justicia investigue”, afirmó al ser consultado acerca de las razones por las que el jefe de Estado no se ha expresado todavía respecto al escándalo que sacude los cimientos libertarios. Teniendo en cuenta, además, que el propio Milei está involucrado en la investigación en curso; ni qué hablar de su hermana, la secretaria general de Presidencia.

En este último sentido, Francos salió en defensa de Karina Milei, quien no solo es funcionaria sino también presidenta del partido La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional y, en los hechos, la mandamás en el Gobierno. Para el jefe de Gabinete, ella está siendo atacada de manera “salvaje e injusta”.