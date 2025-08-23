Coimas: Guillermo Francos afirmó que Karina Milei es atacada de manera "salvaje e injusta"
El jefe de Gabinete salió en defensa de quien fuera mencionada por Spagnuolo como parte de la red que percibía coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Guillermo Francos parece ser el destinado a hablar sobre todos y cada uno de los escándalos que sacuden al Gobierno Nacional. Hasta ahora, es el único funcionario de relevancia que se refirió públicamente a las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpican a los hermanos Karina y Javier Milei.
Para el jefe de Gabinete, los presuntos hechos de corrupción denunciados por Diego Spagnuolo, extitular del mencionado organismo, no tienen que ver con sucesos dignos de investigar sino que se vinculan al “período preelectoral”, cuando “todo el mundo” está "tratando de sacar partido” contra la gestión libertaria.
“Todo lo que tomó estado público y generó esta acción política, tiene mucho que ver con el periodo preelectoral.Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno que cuenta con un apoyo popular importante”, sostuvo Francos.
En declaraciones radiales, el ministro coordinador afirmó que la administración mileísta está “internamente tranquilo” por los hechos denunciados, los cuales vinculó con el debate que se llevó a cabo en Diputados por la Ley de Discapacidad.
“Aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se está debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia en discapacidad, que el Gobierno había cuestionado”, dijo, señalando que “no es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”.
“No le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable de los hechos tendría que estar preso; tendría que ser procesado y sentenciado”, dijo Francos.
“El Gobierno prefiere no entrometerse y esperar que la Justicia investigue”, afirmó al ser consultado acerca de las razones por las que el jefe de Estado no se ha expresado todavía respecto al escándalo que sacude los cimientos libertarios. Teniendo en cuenta, además, que el propio Milei está involucrado en la investigación en curso; ni qué hablar de su hermana, la secretaria general de Presidencia.
En este último sentido, Francos salió en defensa de Karina Milei, quien no solo es funcionaria sino también presidenta del partido La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional y, en los hechos, la mandamás en el Gobierno. Para el jefe de Gabinete, ella está siendo atacada de manera “salvaje e injusta”.
