Victoria Villarruel se despega del escándalo de los Milei: "Yo cumplo con responsabilidad y rectitud"

Pese a que es la vicepresidenta del Gobierno libertario, Villarruel está sumamente alejada de todo el Gabinete, por lo que no dudó en referirse sutilmente a lo que está sucediendo y a las elecciones legislativas que se aproximan: "Son definiciones políticas difíciles, en un momento difícil y bastante confuso, pero quiero decirte algo... en primer término, a mí me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y yo estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación", manifestó.