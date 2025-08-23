Victoria Villarruel se despega del escándalo de los Milei: "Yo cumplo con responsabilidad y rectitud"
Mientras los audios de Diego Spagnuolo que habla de coimas en la compra de medicamentos envuelve al Gobierno, la vicepresidenta tiene agenda propia.
En una semana verdaderamente convulsionada para Javier Milei y su hermana Karina tras la difusión de audios que los vinculan a un presunto sistema de corrupción y cobro de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Victoria Villarruel aprovechó su visita a Chubut para hablar y despegarse de sus ahora enemigos políticos.
Pese a que es la vicepresidenta del Gobierno libertario, Villarruel está sumamente alejada de todo el Gabinete, por lo que no dudó en referirse sutilmente a lo que está sucediendo y a las elecciones legislativas que se aproximan: "Son definiciones políticas difíciles, en un momento difícil y bastante confuso, pero quiero decirte algo... en primer término, a mí me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y yo estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación", manifestó.
"Así que quiero darle tranquilidad a los argentinos de que, más allá de los devenires políticos, estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad, y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades", lanzó, en medio de una semana donde -también- el Senado recibió el rechazo de Diputados al veto en la Emergencia en Discapacidad, lo que deberá ser debatido a la brevedad.
Y agregó: "Esto también es parte de la función de un vicepresidente, nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada. No es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que tiene por la Constitución y parte de ese rol es tratar con los senadores, con los gobernadores e interiorizarme de lo que pasa afuera de la Capital Federal".
Finalmente, Villarruel aclaró que obra "sin estar afuera de lo que pretende La Libertad Avanza", evitando pronunciar a Javier Milei y su hermana Karina.
El paso de Victoria Villarruel por Chubut
La mismísima vicepresidenta compartió en sus redes sociales el motivo de su paso por la provincia de Chubut: "En la provincia de Chubut, para asistir al Acto por los 90 años del pueblo de Río Mayo en el que viví en 1987 por el destino de mi papá. Agradezco la invitación del Gobernador @NachoTorresCH y del Intendente Gustavo Loyaute".
