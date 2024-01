Picante ida y vuelta: José Luis Espert le cortó el micrófono a Nicolás del Caño

“¿Tiene alguna pregunta o no? Hágala ahora, es la segunda vez que le pido que redondee la pregunta. No me obligue a cortarle el micrófono”, le indicó Espert mientras Del Caño, que ya promediaba los cinco minutos de palabra - el tiempo límite acordado para cada diputado - pedía que le respetaran la palabra.

del caño Espert El cruce entre José Luis Espert y Nicolás del Caño

Espert le explicó que en la sesión del plenario de comisiones que trata la Ley Ómnibus "hay reglas de juego” en referencia a los tiempos para exponer y le pidió que “por solidaridad y respeto a sus colegas, deje de hablar”.

En paralelo, el diputado del FIT gritaba: “No es una cancha de fútbol para pedir cárcel o bala. No está en Twitter, diputado”, y le ordenó: “Si no me interrumpe puedo terminar, no me corte la palabra ¡Cállese!”.

Ante la insistencia de Del Caño, por segundos, quien preside la Comisión le cortó el micrófono y le dio lugar al al legislador Eduardo Falcone, de La Libertad Avanza.

De fondo, Del Caño continuó gritando y Espert le recomendó: “Redondee, hombre, una pregunta”. La discusión continuó con el diputado del FIT pidiéndole a Espert que “cierre la boca” y lo deja hablar.