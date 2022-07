José Luis Gioja, tras la renuncia de Martín Guzmán: "Hay que hablar poco y trabajar mucho"

En este sentido, el diputado sanjuanino envió un mensaje a los propios pero también a la oposición, y señaló: "Hay que poner prudencia y pedirle a la oposición que trate de no hacer leña del árbol caído porque no hay árbol caído. Hay que defender la institucionalidad y la democracia, siempre".

"Estamos transitando de una etapa complicadísima, en un mundo complicado. A pesar de que muchos saquen a la Argentina de ese lugar, como si fuera una excepción. Es momento de apoyar a los que Gobiernan, defender las cosas que hicimos bien y rectificar las que estuvieron mal", comentó.

Y agregó: "Hay que seguir creciendo y distribuir mejor. Hay que debatir mucho y hacer una buena síntesis de eso, y que eso nos sirva para poner de pie a la Argentina con unidad, solidaridad y organización. Hay que defender lo que hemos conseguido".

"Los que especulan, los que están en el tema de hacer golpes al mercado, pedirles que todo tiene un límite y que tienen que parar. La solidaridad tiene que ser proporcional con el que más tiene y pareciera que eso no es así. Espero que haya mucha fuerza y convicción en Alberto y Cristina, que nadie se frote las manos y nadie crea que si al país le va mal, a él le va a ir bien", aseguró el legislador cuyano.

Consultado sobre el diálogo entre el Presidente y la Vice, Gioja expuso: "creo que hay que hablar con todo el mundo. Alberto no es enemigo de Cristina. Tendrán algunas apreciaciones distintas, pero han demostrado que ambos son parte de la coalición".

"No debería haber inconvenientes para que Alberto llame a Cristina y ella pueda expresarse. Es momento de decirse todo, de plantear todas las ideas, de sincerarnos. Primero está la Patria, después el movimiento y al último estamos nosotros. Esto hay que ponerlo en práctica, sin dudas", insistió.

Al ser consultado sobre la posibilidad de reemplazar a Sergio Massa en la Cámara de Diputados, el ex Gobernador de San Juan dijo: "No hagamos especulaciones porque no ayuda. Todo los que tienen la misma responsabilidad que yo estamos con el overol puesto par trabajar por los argentinos y por este proyecto".