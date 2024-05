José Mayans adelantó que el bloque de UxP votará en contra de la Ley Bases

Embed - #ConflictoDeIntereses - José Mayans, Senador Nacional por el Frente Nacional y Popular

"Ya tuvimos bastante crisis de toda esta gente que viene así como pasó con Macri y después terminan haciendo cualquier cosa. Creo que realmente va a haber responsabilidad en el Senado de la Nación y le van a decir al Presidente que haga las cosas como corresponde", agregó.

Mayans aseguró que desde UP se ofrecerá el tratamiento de la ley artículo por artículo. "Acá hay que trabajar tema por tema, no hay que lavarse las manos. Todo esto proviene de una ley, bueno ¿qué quieren hacer con cada una de las empresas del estado?. Acá se lavan las manos y entregan facultades amplias para que se haga lo que se quiera, no es así”, señaló.

Y agregó: “Es una vergüenza lo que hicieron en Diputados. Yo la llamo ley universidad, porque está lleno de facultades para el Poder Ejecutivo. Con el artículo 1 el Presidente ya se pasea todo el día y el Congreso está de más porque le faculta y declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año y a partir de eso le delega facultades para que pueda cumplir con su objetivo".