Juan Grabois acusó a Victoria Villarruel y Mauricio Macri de "preparar un golpe" contra Javier Milei

"Los que están conspirando abiertamente, sabiendo que va a haber una crisis fenomenal hacia fines de febrero cuando haya una nueva devaluación, porque está devaluación no va a alcanzar para los objetivos ridículos que se están planteando, y le están haciendo pisar el palito. Los que están preparando un golpe son Villarruel y Mauricio Macri. Se lo digo a los votantes de Milei, escuchenme porque lo van a ir viendo a lo largo de las semanas. No nos miren a nosotros. Nosotros vamos a combatir las políticas inconstitucionales , ilegales e ilegítimas de Milei pero respetamos al pueblo que lo votó. Los que no respetan al pueblo que lo votó son los que están conspirando", sostuvo el referente Juan Grabois.