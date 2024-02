Juan Grabois tras la aprobación de la Ley Ómnibus: "Es un día tristísimo"

Para el dirigente social, los bloques de la oposición que apoyaron la iniciativa del oficialismo "cometieron un error histórico en votar a favor" aunque todavía "tienen la posibilidad de reducir daños", votando en contra en la votación particular y retirando el respaldo a la norma en el Senado .

"Espero que los gobernadores, sobre los de Unión por la Patria, no acepten este cambio de figuritas de tener la coparticipación a costa de esto, aunque su reclamo sea justo", contestó Grabois en el programa "El diario".

"En este proyecto de ley se elimina todo el financiamiento para las obras de urbanización de las villas, de los barrios populares. Para la producción de lotes con servicio para la gente humilde. Se la elimina y solamente se le dan solamente los fondos que se cobren en multas frente a las manifestaciones: es casi una burla", señaló.

"Los que ejercen la violencia son Patricia Bullrich, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, quienes les están haciendo nuevamente mucho daño a nuestro país", sentenció Grabois.

También en la red social X Juan Grabois aprovechó para extender su mensaje antes de que se conociera el resultado en Diputados.

"Hay mucho más que dos posiciones en la vida... pero si hay que estar de un lado en esta historia, seguro seguro que no es con Macri, Milei y las corporaciones, no es con Caputo que nos endeudó para siempre ni Sturzzeneger que nos llevó al 2001, no es con la autocracia y la entrega, con la insensibilidad, la represión y la miseria planificada. Son los mismos, las mismas ideas, los mismos nombres. Yo no sé si hay un lado 'correcto', pero sí sé que esto está mal", expresó.