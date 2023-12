Procesaron al seguidor libertario que amenazó a Juan Grabois

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanGrabois/status/1740750700865290299&partner=&hide_thread=false El que las hace las paga.



Primer procesado por amenazas e incitación a la violencia colectiva contra varios dirigentes y organizaciones, en particular contra nosotros. El señor Chediek, empresario y activista de La Libertad Avanza, fue además embargado por varios cientos de… pic.twitter.com/Xm3atR3hwa — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 29, 2023

La medida fue dictada por el juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, quien decidió el procesamiento sin prisión preventiva de Marco Antonio Chediek por encontrarlo "prima facie" responsable de los delitos de amenazas e incitación a la violencia colectiva.

También le impuso un embargo en bienes y dinero por $ 600.000.

Juan Grabois recordó que "el señor Chediek, empresario y activista de La Libertad Avanza" había realizado un video en la plataforma TikTok amenazándolo de muerte si se hacía presente en alguna manifestación en contra del Gobierno del presidente Javier Milei.

"Dice explícitamente que me cuide porque estaba `regalado` y `ellos` me iban a matar, que usemos chalecos antibalas y que llevemos matafuegos, que ellos no tiraban con balas de goma, etc, etc, finalizando con `estás notificado` entre otras", afirmó Grabois.

El dirigente social sostuvo que cuenta con un equipo de abogados que "tiene varios expedientes más en curso por hechos similares" y advirtió que "no le vamos a dejar pasar una".

El estudio de abogados que creó con el objetivo de judicializar todos los hechos de violencia política (amenazas, agresiones, hostigamiento, difamaciones, falsas imputaciones o noticias falsas) se encuentra a disposición de "todas las organizaciones, militantes y cualquier persona que sufra este tipo de avasallamiento a su libertad", según informaron fuentes partidarias.

El hombre de 51 años se encontraba imputado por amenazas e intimidación pública por el video que publicó el 24 de noviembre en su cuenta personal de la red social TikTok donde profirió amenazas contra cualquier dirigente político o social que pudiera pretender manifestarse eventualmente contra alguna medida que pudiera tomar el Gobierno de Javier Milei, quien había resultado electo presidente cinco días antes.

En el video de dos minutos de duración Chediek amenazaba especialmente a Juan Grabois con que "no joda con los milicos" porque "no tenemos nada que perder, la gente que te sigue tiene mucho más que perder, tiene familia".

"En la (avenida) 9 de Julio te tenemos regalado, ni la Policía lo va a poder parar. A la gente que va a ir no la van a poder parar, la Policía no va a reprimir, va a dejar que las cosas sucedan como tienen que suceder, estás notificado", reiteró Chediek, quien le deseó "suerte" a Grabois y le aconsejó que lleve "chalecos porque de este lado no hay balas de goma".

El seguidor de Milei también amenazó al Secretario General del Suteba de la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel y al referente de la Izquierda Socialista y sindicalista, Rubén "Pollo" Sobrero, y los hizo "responsables de lo que les pueda llegar a pasar a sus militantes".