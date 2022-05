Juan Manuel Urtubey: "Wado de Pedro es un dirigente súper interesante"

En ese sentido, destacó la figura de 'Wado' de Pedro, a quien definió como "un dirigente súper interesante porque tiene una profunda vocación política y entiende que desde el diálogo se construye. Él habla con todo el mundo y eso me parece un dato interesante. El diálogo es una herramienta de construcción de un proyecto colectivo que espero que pueda nacer, porque hasta ahora el gobierno no lo ha podido hacer. Tener dirigentes con los cuales poder hablar está bueno".

Urtubey insistió en que "no se puede construir un proyecto común sin hablar. El gobierno se construye desde la lógica de la confrontación y yo no coincido con esta lógica, que nos hace mucho daño a los argentinos". "Apunto en serio a la construcción colectiva. Si no logramos un acuerdo de 4 o 5 temas centrales que necesita Argentina para salir adelante, este país no va a salir adelante nunca", aseveró.