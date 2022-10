Un diputado del Frente de Todos aseguró que Juan Manzur se va a ir

Cisneros, quien además es secretario nacional de La Bancaria, fue uno de los legisladores que rechazó con energía desde el oficialismo el pago de Ganancias de los jueces y trabajadores del poder judicial. “Lo rechacé porque soy coherente con mi postura gremial desde hace muchos años. Nosotros, los bancarios, le hicimos 14 paros al gobierno nacional de Cristina Kirchner porque entendíamos que el salario no es ganancia. Y además porque en el Poder Judicial no todos son jueces. Hay miles de trabajadores que no merecen pagar. Es un derecho y no un privilegio como se ha tratado de decir. Y además no me parecía oportuna la sesión, creo que el asunto debería haber tenido otro tipo de discusión. No era el momento de hacerlo”, explicó Cisneros y subrayó: “El año pasado nos quedamos sin presupuesto por desinteligencias de todos los bloques. Además, soy un dirigente sindical coherente y no tengo jefes dentro del bloque que me bajen línea y porque a mí no me habló nadie, ni a favor ni en contra de los jueces. No creo que con lo que le retengamos a los trabajadores judiciales podamos pagar los servicios de la deuda externa”.