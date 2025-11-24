Juan Schiaretti será sometido a una operación cardíaca: cómo se encuentra
El exgobernador cordobés será sometido este viernes a un reemplazo de válvula aórtica en la Fundación Favaloro.
Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo, anunció que será sometido a una intervención cardíaca para reemplazar su válvula aórtica.
A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, el propio dirigente explicó los motivos de la operación y brindó detalles sobre su cuadro de salud: "Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo", expresó.
"Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro", agregó, con la intención de despejar dudas y llevar tranquilidad.
Cómo es la operación a la que se someterá Juan Schiaretti
El corazón humano cuenta con cuatro válvulas, tricúspide, pulmonar, mitral y aórtica, cuya función es mantener el flujo correcto de la sangre, abriéndose y cerrándose de manera coordinada en cada latido. Cuando alguna de ellas presenta fallas, como la estenosis (un estrechamiento que dificulta el paso de la sangre) o la regurgitación (un reflujo causado por un cierre incompleto), los especialistas suelen indicar su reemplazo para evitar complicaciones mayores.
Existen distintos tipos de válvulas para las sustituciones: las mecánicas, fabricadas con materiales sintéticos de alta resistencia; y las biológicas, realizadas con tejido animal o reconstruidas con tejido del propio paciente. La elección depende de la edad, el estado general de salud y las recomendaciones del equipo médico.
Durante muchos años, estas cirugías se realizaban exclusivamente mediante procedimientos abiertos, que requerían la apertura del esternón y un posoperatorio prolongado, pero los avances en la medicina permitieron incorporar técnicas mínimamente invasivas, como el cateterismo, que reduce los riesgos y acelera la recuperación. En el caso de Schiaretti, esta técnica permitirá intervenir sin una cirugía mayor, a través de pequeñas incisiones.
Tras un reemplazo valvular realizado por cateterismo, la internación suele ser corta y la recuperación posterior, mucho más ágil que en una cirugía tradicional. Si la evolución es favorable y no surgen complicaciones, el exgobernador podría retomar sus actividades sin mayores demoras.
De esta manera, todo indica que Schiaretti podrá asumir sin dificultades la banca que ganó en las últimas elecciones legislativas, donde quedó en segundo lugar en Córdoba, detrás de La Libertad Avanza, fuerza que llevó como primer candidato al empresario Gonzalo Roca.
