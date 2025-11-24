Juan Schiaretti será sometido a una operación cardíaca: cómo se encuentra

Durante muchos años, estas cirugías se realizaban exclusivamente mediante procedimientos abiertos, que requerían la apertura del esternón y un posoperatorio prolongado, pero los avances en la medicina permitieron incorporar técnicas mínimamente invasivas, como el cateterismo, que reduce los riesgos y acelera la recuperación. En el caso de Schiaretti, esta técnica permitirá intervenir sin una cirugía mayor, a través de pequeñas incisiones.

Tras un reemplazo valvular realizado por cateterismo, la internación suele ser corta y la recuperación posterior, mucho más ágil que en una cirugía tradicional. Si la evolución es favorable y no surgen complicaciones, el exgobernador podría retomar sus actividades sin mayores demoras.

De esta manera, todo indica que Schiaretti podrá asumir sin dificultades la banca que ganó en las últimas elecciones legislativas, donde quedó en segundo lugar en Córdoba, detrás de La Libertad Avanza, fuerza que llevó como primer candidato al empresario Gonzalo Roca.