Quién es Flavia Terigi, la elegida por Axel Kicillof para reemplazar a Sileoni en Educación

Flavia Terigi

Su compromiso con la universidad pública también se refleja en la vida institucional. Integra Espacio Abierto, un colectivo del Instituto del Desarrollo Humano (IDH) orientado al fortalecimiento de la comunidad universitaria, donde se desempeña como decana, y destaca avances como la ampliación de la representación en el Consejo Superior y la creación de nuevas secretarías tras la reforma del Estatuto.

Cuando se postuló como rectora de la UNGS en 2022, desde el Frente por la Universidad Pública, planteó que la gestión universitaria debe asumirse como un proyecto político orientado a expandir derechos y fortalecer el rol transformador de la educación superior.

Entre sus prioridades señaló el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, la reorganización del trabajo académico, la producción de contenidos públicos, la vinculación territorial y el uso democrático de tecnologías, además de la necesidad de repensar el papel de la universidad ante la actual "crisis civilizatoria".

Si su designación avanza como se espera, la llegada de Flavia Terigi al gabinete bonaerense será leída como una apuesta a la jerarquización del área educativa y a la continuidad de una agenda centrada en la inclusión, la investigación y la innovación pedagógica. Su perfil combina trayectoria académica, conocimiento profundo del sistema escolar y un fuerte compromiso con la educación pública.