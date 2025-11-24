Quién es Flavia Terigi, la elegida por Axel Kicillof para reemplazar a Sileoni en Educación
La flamante funcionaria es rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y con su designación buscan fortalecer el perfil académico del gabinete.
Tras la renuncia de Alberto Sileoni a la Dirección general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof eligió como su reemplazo a Flavia Terigi.
Hasta su designación en la cartera de Educación bonaerense, se desempeñaba como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Ya informó al Consejo Superior que se apartará temporalmente de ese cargo para poder asumir la nueva función, cuyo pliego será enviado este miércoles al Senado provincial para su tratamiento.
Con una trayectoria académica de peso, Terigi es licenciada en Ciencias de la Educación (UBA), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO) y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. A lo largo de más de tres décadas, consolidó un recorrido que la ubica entre las especialistas más reconocidas en políticas educativas y pedagogía, combinando investigación, docencia y gestión en la UNGS y la UBA.
Desde su llegada a la UNGS en 2006, impulsó investigaciones pioneras sobre trayectorias escolares y educación secundaria, líneas de trabajo que articularon equipos interdisciplinarios y generaron insumos clave para los debates nacionales sobre el nivel medio: desde la continuidad escolar y la organización institucional hasta las estrategias de acompañamiento y el diseño curricular. También integró el equipo asesor de la Escuela Secundaria de la UNGS, creada en 2015 y destacada por su propuesta pedagógica innovadora.
Al respecto, Flavia Terigi explicó que su campo de especialización se fue definiendo a partir del análisis de las condiciones que favorecen el aprendizaje y la inclusión, y de las tensiones que desafían la forma escolar tradicional. Desde esa perspectiva desarrolló proyectos de investigación, dirigió tesis y acompañó distintas iniciativas académicas tanto en la UNGS como en la UBA.
Su compromiso con la universidad pública también se refleja en la vida institucional. Integra Espacio Abierto, un colectivo del Instituto del Desarrollo Humano (IDH) orientado al fortalecimiento de la comunidad universitaria, donde se desempeña como decana, y destaca avances como la ampliación de la representación en el Consejo Superior y la creación de nuevas secretarías tras la reforma del Estatuto.
Cuando se postuló como rectora de la UNGS en 2022, desde el Frente por la Universidad Pública, planteó que la gestión universitaria debe asumirse como un proyecto político orientado a expandir derechos y fortalecer el rol transformador de la educación superior.
Entre sus prioridades señaló el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, la reorganización del trabajo académico, la producción de contenidos públicos, la vinculación territorial y el uso democrático de tecnologías, además de la necesidad de repensar el papel de la universidad ante la actual "crisis civilizatoria".
Si su designación avanza como se espera, la llegada de Flavia Terigi al gabinete bonaerense será leída como una apuesta a la jerarquización del área educativa y a la continuidad de una agenda centrada en la inclusión, la investigación y la innovación pedagógica. Su perfil combina trayectoria académica, conocimiento profundo del sistema escolar y un fuerte compromiso con la educación pública.
