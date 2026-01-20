Juez federal ordena al Gobierno cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Actualmente, la Sala II de dicha Cámara tiene bajo análisis una apelación presentada por el procurador de la Nación, Santiago Castro Videla. El recurso busca frenar la ejecución inmediata que el propio juez de Campana había ordenado originalmente el pasado 12 de diciembre.

La causa se originó a partir de una acción colectiva impulsada por dos padres de personas con discapacidad, pero su alcance se nacionalizó rápidamente debido a la gravedad de las demoras denunciadas. Con este nuevo movimiento, la Justicia Federal busca asegurar la protección de los derechos de este sector vulnerable, independientemente de las apelaciones en curso por parte del Estado Nacional.