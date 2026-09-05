"Juira, Milei", así lo recibieron a Javier Milei en Misiones: repudio y tractorazo

Los productores de yerba mate de Misiones se movilizaron este viernes en San Vicente con un tractorazo durante la visita del presidente Javier Milei a la provincia. Los manifestantes ocuparon parte de la ruta con máquinas agrícolas y pancartas, para exigir medidas que frenen la crisis del sector. "La intención de salir con los tractores y camiones a la ruta y manifestarnos es despertar un poco el adormecimiento que hay de quienes estamos padeciendo esta situación", sostuvieron.