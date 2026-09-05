"Juira, Milei", así lo recibieron a Javier Milei en Misiones: repudio y tractorazo
Productores yerbateros de Misiones salieron a la ruta con tractores y carteles para protestar contra la llegada del Presidente. "La desregulación nos partió al medio" , advirtieron.
Los productores de yerba mate de Misiones se movilizaron este viernes en San Vicente con un tractorazo durante la visita del presidente Javier Milei a la provincia. Los manifestantes ocuparon parte de la ruta con máquinas agrícolas y pancartas, para exigir medidas que frenen la crisis del sector. "La intención de salir con los tractores y camiones a la ruta y manifestarnos es despertar un poco el adormecimiento que hay de quienes estamos padeciendo esta situación", sostuvieron.
Según publicó el portal misionero Conclusión, los rurales reclaman precios justos, transparencia en toda la cadena y protección estatal ante el colapso que atraviesan. Denuncian que el valor de la hoja verde y la yerba canchada no alcanza a cubrir los gastos de producción, lo que amenaza la supervivencia de miles de pequeños y medianos emprendimientos.
Además, piden que el Instituto Nacional de la Yerba Mate recupere facultades de regulación y control, para evitar abusos de las grandes firmas y asegurar condiciones equitativas en el mercado. Durante la protesta, entregaron un petitorio al Presidente y a las autoridades nacionales. Exigen la fijación de precios mínimos obligatorios, un sistema de trazabilidad que impida maniobras especulativas y líneas de crédito accesibles para los afectados por la sequía y el encarecimiento de insumos. También reclaman una mesa de diálogo con todos los eslabones de la cadena.
Los manifestantes advirtieron que la situación se agravó en los últimos meses por la caída del consumo interno, el alza de los costos y la falta de actualización de los valores de referencia. “Estamos trabajando a pérdida”, sostuvieron los dirigentes rurales, que no descartan un cierre masivo de chacras y cooperativas si no llegan respuestas urgentes.
La yerba mate, emblema de la economía regional, vive un momento crítico, con problemas estructurales, tensiones en la cadena de valor y ausencia de políticas específicas para sostener a los pequeños productores.
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