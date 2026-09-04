Javier Milei, ante ejecutivos de finanzas: "Somos la mejor gestión económica de los últimos cien años"
El Presidente habló este viernes ante la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se desarrolla en Iguazú, Misiones.
Este viernes, Javier Milei fue el principal orador en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se desarrolla en Iguazú (Misiones) bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento”.
Ante ejecutivos, directores y gerentes de empresas e instituciones de áreas como las finanzas y la administración, el Presidente aseguró que bajo ningún concepto va a “cambiar la política fiscal ni la política monetaria" que lleva adelante desde que asumió. “Somos la mejor gestión económica de los últimos cien años”, enfatizó.
Defendió la apertura comercial a las importaciones y anticipó que buscará profundizar las reformas si el oficialismo amplía su representación parlamentaria. “Entré acá por el bronce, no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”, dijo.
Qué dijo Milei sobre el endeudamiento de los argentinos en Misiones
Al referirse nuevamente al endeudamiento y la morosidad que afecta a millones de argentinos, Milei sostuvo que se trata de un tema que -según su visión- están imponiendo para "manipular a la población".
Tras sus recientes anuncios por cadena nacional, también hizo una alusión al tema Malvinas, señalando que las inversiones que están llegando al país a partir de Vaca Muerta posicionan a la Argentina en una posición óptima del tablero geopolítico.
Dijo además que existen más de US$45.000 millones en proyectos aprobados bajo el RIGI y otros US$150.000 millones a la espera de autorización. “Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia”.
En ese sentido, afirmó que esos sectores “van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”, subrayó.
En otro orden y en cuanto a la situación interna, señaló que "venimos recomponiendo la credibilidad pública, algo necesario para poner al país de pie", y destacó que su compromiso sigue siendo "terminar de una vez con la maldita inflación".
El Presidente dijo que su gobierno es el que tuvo "más medidas propobres de la historia", como el caso de "la baja de la inflación". Y agregó: "Otra política muy propobre es bajar la inseguridad, porque la personas con recursos se pueden pagar seguridad privada".
“Riesgo país bajo implica crédito más accesible, lo cual significa un mayor nivel de inversión y, por lo tanto, más puestos de trabajo genuinos”, destacó en otro párrafo de su extenso discurso, que superó la hora de duración.
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