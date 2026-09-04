Javier Milei, ante ejecutivos de finanzas: "Somos la mejor gestión económica de los últimos cien años"

Javier Milei en la convención anual del IAEF.

Dijo además que existen más de US$45.000 millones en proyectos aprobados bajo el RIGI y otros US$150.000 millones a la espera de autorización. “Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia”.

En ese sentido, afirmó que esos sectores “van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”, subrayó.

En otro orden y en cuanto a la situación interna, señaló que "venimos recomponiendo la credibilidad pública, algo necesario para poner al país de pie", y destacó que su compromiso sigue siendo "terminar de una vez con la maldita inflación".

El Presidente dijo que su gobierno es el que tuvo "más medidas propobres de la historia", como el caso de "la baja de la inflación". Y agregó: "Otra política muy propobre es bajar la inseguridad, porque la personas con recursos se pueden pagar seguridad privada".

“Riesgo país bajo implica crédito más accesible, lo cual significa un mayor nivel de inversión y, por lo tanto, más puestos de trabajo genuinos”, destacó en otro párrafo de su extenso discurso, que superó la hora de duración.