Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por las Islas Malvinas: "La patria no se vende ni se actúa"
El gobernador bonaerense cuestionó al Presidente por sus definiciones sobre las Islas Malvinas y puso en duda la autenticidad de su mensaje.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof reaccionó en forma irónica ante el mensaje del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas, al señalar que creyó que era "inteligencia artificial" y sostuvo que el patriotismo al libertario "no le salió del corazón, le salió de un libreto".
En un extenso texto que publicó en las redes sociales, Kicillof dijo que al ver al Presidente "hablando de Malvinas, de soberanía, llamando a la unidad nacional y terminando con un Viva la Patria", por un momento pensó "que era inteligencia artificial".
"Pocas veces vi algo tan poco auténtico como el Milei de anoche", acotó el economista y, con cierto sarcasmo, escribió: "Ojalá me equivoque. Ojalá haya cambiado y finalmente haya comprendido que la Argentina necesita defender su soberanía, sus recursos y sus intereses nacionales".
Además, aclaró que desde su espacio el justicialista Movimiento Derecho al Futuro "no vamos a cuestionar a nadie por decir que las Malvinas son argentinas. Al contrario". Pero descargó una serie de críticas como cuando señaló que finalmente el Gobierno va "a aplicar las sanciones que ya tenía a disposición pero nunca aplicó y que iba a construir una base en Ushuaia pero que él mismo paró como toda obra pública".
"Nunca tuvimos un Presidente tan enemigo de la unidad nacional, tan indiferente a nuestros intereses nacionales y tan dispuesto a subordinar las decisiones argentinas a intereses extranjeros", opinó Kicillof.
En ese sentido remarcó que "el mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher", en alusión a la primera ministra británica que en medio de la crisis económica de su país se lanzó a pelear la guerra en las islas tras la recuperación argentina en 1982 y terminó reconocida por la recuperación financiera de Gran Bretaña en el liberalismo.
"La soberanía se defiende todos los días y, hasta acá, los únicos intereses nacionales que defendió este gobierno son los de Estados Unidos", añadió en otro párrafo.
Kicillof también apuntó que "la patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un Presidente que la defienda".
También señaló el mandatario y ex ministro de Economía de Cristina Kirchner que "la patria se hace gobernando en favor de nuestro pueblo. Ojalá antes de terminar su mandato lo veamos al menos inaugurar una escuela, un camino, un hospital".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario