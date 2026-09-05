Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por las Islas Malvinas: "La patria no se vende ni se actúa"

En ese sentido remarcó que "el mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher", en alusión a la primera ministra británica que en medio de la crisis económica de su país se lanzó a pelear la guerra en las islas tras la recuperación argentina en 1982 y terminó reconocida por la recuperación financiera de Gran Bretaña en el liberalismo.

"La soberanía se defiende todos los días y, hasta acá, los únicos intereses nacionales que defendió este gobierno son los de Estados Unidos", añadió en otro párrafo.

Kicillof también apuntó que "la patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un Presidente que la defienda".

También señaló el mandatario y ex ministro de Economía de Cristina Kirchner que "la patria se hace gobernando en favor de nuestro pueblo. Ojalá antes de terminar su mandato lo veamos al menos inaugurar una escuela, un camino, un hospital".